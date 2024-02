Pallanuoto, i risultati delle squadre giovanili. Rari Nantes, altri due successi per l’Under 15

Doppia vittoria della Waterpolo Forlì Under 15 (nella foto) nel campionato regionale Uisp. Prima si impone 29-6 in casa contro il Bondeno, poi batte 9-7 a Cesena gli Amici del Nuoto Romagna. Nella goleada contro il Bondeno, i forlivesi dominano ogni quarto: 8-1, 7-2, 7-0 e 7-3. Alla distanza i romagnoli accusano un po’ di fatica e nell’ultimo periodo i ferraresi riescono a segnare tre volte dalla distanza. Per la formazione di Forlì i gol sono di Cortesi e Nori (5 a testa), Lombardi (4), Dall’Agata, Corso e Giunchedi (3 ciascuno), Et Taleb e Orioli (2 per uno), poi un gol ognuno per Gordini e Minotti. Tra ospiti da segnalare le 5 marcature di Gamberini.

Decisamente positiva anche la trasferta di Cesena, nel weekend successivo, con il successo 9-7. Nel primo tempo, lottatissimo, Forlì si impone 2-1: l grande equilibrio si conferma nel secondo periodo, chiuso 2-2 col punteggio quindi a metà gara di 3-2 per Forlì. Ancora 2 reti a testa nel terzo periodo (chiuso perciò 5-4), mentre nell’ultima e decisiva frazione Forlì si impone 4-3 per il definitivo 9-7. Per Forlì vanno a segno: Nori (3 volte), poi 2 volte a testa Graziani, Mordenti, e Olivi. Tanti marcatori per Cesena: Airoldi e Bacchi (2 a testa), 1 gol ognuno per Giorgini Rossi, Lo Monte e Rossi.

Doppia sconfitta, invece, per gli Under 14, battuti 9-8 in casa da Riccione malgrado l’ampio vantaggio iniziale, scemato nell’ultimo periodo a causa dei pochi cambi a disposizione per le molte assenze dovute ai mali di stagione. La seconda battuta d’arresto arriva a Parma per 20-5 Netta sconfitta, infine, anche per gli Under 19, superati 17-9 a Carpi.

u. b.