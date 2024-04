Pallanuoto. In fuga dai playout:. Monza sfida Torino

Era impossibile pronosticare un risultato che non fosse l’affermazione dei “granchi“. Malgrado il Nuoto Club Monza, in questa stagione, abbia anche accusato un paio di battute a vuoto imprevedibili. Ma il settebello biancorosso ha fatto il suo dovere, piegando per 14 a 4 la maglia nerissima Waterpolo Novara (15 incontri giocati, zero punti conquistati), tornando al successo dopo tre sconfitte e dando così una sistematina alla classifica. Una notizia niente male per una squadra che, nei prossimi due incontri, dovrà evitare cali di tensione per dribblare il rischio playout. Monza, grazie al successo su Novara, è approdata in sest’ultima posizione a quota 21. Dovrà perciò guardarsi dalla concorrenza di Aquatica Torino, Rari Nantes Imperia e Pallanuoto Bergamo, tutte appaiate a quota 20. La graduatoria è chiusa da Bentegodi Verona (11) e da Novara, ormai retrocessa direttamente in serie C. La destinazione playout è riservata alle formazioni classificate in terz’ultima e penultima posizione.

Logico, quindi, che per la compagine allenata da Stefano Ingegneri abbiano un grande peso i punti messi in palio dal confronto esterno di domani pomeriggio con Aquatica Torino (ore 16.30). L’obiettivo immediato è, inevitabilmente, la vittoria, indispensabile per chiudere la questione playout e sufficiente per tenere in vita una debolissima speranza di aggancio ai playoff. I “granchi“, all’andata, si imposero per 12 a 10. "Per prima cosa - sottolinea il vice allenatore Fabio Frison - dobbiamo evitare i playout. Ma era importante tornare a vincere, per il morale e per la classifica".

Gianni Gresio