Pallanuoto. La Siena Uisp batte l’Olimpia Colle. Brillano gli under 16

Due vittorie su due per la Pallanuoto Siena Uisp: la prima squadra ha battuto 6-7 l’Olimpia Colle Val d’Elsa (2-0, 1-2, 0-3, 3-2) mentre l’Under 16 ha travolto 17-1 la Sestese Pallanuoto (3-1, 4-0, 5-0, 5-0). Per i Senior il derby è stato carico di tensione con la squadra senese, quinta in classifica, consapevole di affrontare la favorita. L’Olimpia Colle è partita aggressiva andando a rete due volte. Nel secondo tempo, il gol di Marzucchi ha riaperto la gara, ma a soli 37 secondi dalla fine, il Colle ha segnato per la terza volta. Nel terzo tempo, la squadra senese è passata all’attacco, rimontando (5-3). Nel quarto tempo, il Colle ha cercato l’impresa segnando tre gol, ma il Siena ha mantenuto un margine costante con altri due. "Sono soddisfatto per la vittoria – il commento dell’allenatore Marco Mancini –. Dietro ogni punto ci sono sforzi, sacrifici e rinunce. Abbiamo concesso alcuni gol e abbiamo preso troppe decisioni sbagliate in attacco. Dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo ampi margini di miglioramento". "Estremamente soddisfatto" anche il dirigente Lorenzo Santi. Vittoria senza appello per gli Under 16. La gara, caratterizzata da un gioco di squadra impeccabile, ha visto il Siena prendere il controllo fin dall’inizio e mantenere una pressione costante sull’avversario. Scarpelli, dopo 15 secondi, ha dato il via a una sequela di gol che ha determinato una vittoria netta, priva di sbavature. "La vittoria è un passo avanti per piazzarci tra le prime quattro e qualificarci alle finali regionali", ha detto il dirigente Antonio Giudilli.