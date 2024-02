Pallanuoto. L’inizio è negativo per la Penta Modena

Non è stato l’esordio che sperava, quello del Penta Modena nel torneo di Serie C di pallanuoto, dopo due turni saltati per problemi burocratici, i ragazzi di Luca Selmi si sono arresi ad un Moie più concreto, ed anche più esperto, contenendo comunque il divario in termini accettabili, come non è invece successo all’Onda Blu Formigine, travolto in casa dal quotato Lodi, reduce dalla serie B. Va detto però che la squadra di Pierantoni ha giocato due partite diverse, andando al riposo con un passivo pesante, poi dimezzato negli ultimi due tempi. L’unica modenese a festeggiare in questo fine settimana della pallanuoto è quindi la Coopernuoto Carpi di Max Caprara, che regolando sia pur di misura il S.Severino, ha fatto un concreto passo in avanti verso la salvezza anticipata.

r.c.