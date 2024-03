Pallanuoto. L’Onda Blu a Verona. Trasferta delicatissima

Programma dimezzato nel torneo di serie C di pallanuoto maschile: oggi infatti, scenderanno in acqua solo le squadre del girone Lombardo-Veneto-Emiliano, quindi l’Onda Blu Formigine, che affronta in trasferta una delicatissima prima giornata di ritorno a Verona. Nel girone Emiliano-Marchigiano non si gioca, perché il Comitato Regionale Emiliano, deputato all’organizzazione, ed alla gestione del girone, aveva deciso di tenere una settimana di sosta al termine del girone d’andata, sosta che, come per l’altro girone, si sommerà poi alla prevista sosta Pasquale, e quindi Penta Modena e Coopernuoto Carpi torneranno in acqua il 6 Aprile. Tornando alla pallanuoto giocata, trasferta difficile per l’Onda Blu, di scena alle 21 alla piscina Monte Bianco di Verona contro il fanalino di coda CSS Verona: all’andata vinsero i formiginesi, segnando l’unica vittoria fino ad ora, vittoria che andrà bissata se si vuol provare a rimanere agganciati al terno salvezza, che si è molto allontanato negli ultimi turni.

m.c.