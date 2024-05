Pallanuoto Modena, weekend amaro per le squadre locali, rischio retrocessione imminente

Ancora un weekend molto amaro per le squadre modenesi di pallanuoto, che per la seconda settimana consecutiva non portano a casa neppure un punticino: se la Coopernuoto Carpi può ancora dormire sonni abbastanza tranquilli, per Penta Modena ed Onda Blu Formigine la situazione è ormai drammatica, con i formiginesi ad un passo dalla retrocessione anticipata, dopo la sconfitta di misura di sabato. Quello contro RN Trento era probabilmente l’ultimo treno per provare a sperare, ed i ragazzi di Pierantoni hanno giocato una gara coraggiosa, arrendendosi alla distanza. Nell’altro girone, turno a bocca asciutta per Penta e Coopernuoto, impegnate in una difficile doppia sfida con squadre marchigiane: i carpigiani hanno provato a lottare a Fermo, ma non sono riusciti a contenere la superiorità tecnica dei padroni di casa, mentre il Penta di Luca Selmi ha giocato alla pari con la Jesina seconda della classe, ma senza riuscire a concretizzare. Purtroppo la contemporanea vittoria di S.Severino sullo Sterlino amplia il divario con la zona salvezza: quattro punti e ancora quattro giornate.