Pallanuoto. Nuoto Sub Faenza, i risultati sono altalenanti

In assenza di gare ufficiali dei nuotatori di tutte le età, per il Nuoto Sub Faenza, tiene banco la pallanuoto, in particolare quella giovanile che registra un’evidente crescita anche se i risultati delle partite disputate nel weekend non sono gratificanti. Per la squadra Allievi Under 16 ha preso il via la 2^ fase del Campionato regionale Fin di categoria con la 1^ giornata del Girone D: domenica scorsa a Faenza è arrivato President Bologna che l’ha spuntata col risultato di 13 a 9. I padroni di casa sono partiti sotto tono, ma nel secondo e nel terzo tempo hanno sfoderato una prestazione convincente, con gli ospiti sempre ad inseguire; nella quarta frazione, però, con cinque elementi fuori causa per falli, la squadra di coach Piero Calderoni non è riuscita a contenere gli avversari che hanno preso il largo negli ultimi minuti. Poco adeguata è apparsa la direzione di gara, con diversi genitori dei giocatori bolognesi tra gli spettatori allontanati per comportamento antisportivo. Gli Under 16 torneranno in acqua per la 2^ giornata domenica 11 febbraio alle 11.30 a Bologna per affrontare i locali dello Sterlino. Non è andata bene nemmeno alla squadra Esordienti Under 12 nel derby provinciale con Ravenna.

Nell’incontro valido per la terza giornata della prima fase di qualificazione del Campionato regionale Fin Girone B disputato a Faenza domenica scorsa gli ospiti hanno prevalso col risultato di 10 a 5. L’incontro è stato piacevole e si è visto un miglioramento dei giovani faentini che però commettono molti errori in fase di realizzazione. Il prossimo turno vedrà gli Under 12 impegnati ancora in casa domenica 11 febbraio alle 10 quando arriverà la Rari Nantes Bologna. Dopo un turno di riposo, in corrispondenza della 5^ giornata del Campionato regionale Uisp programmata domani, la squadra Under 13 del Nuoto Sub Faenza riceverà domenica 18 alle 10 il Dream Sport Occhiobello per la 6^ giornata di andata. Si rivede anche la formazione Master di coach Spoglianti, che nella quinta giornata del girone A del Campionato regionale Uisp ha affrontato ieri il 2000 Service Sterlino Bologna.