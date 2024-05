Pallanuoto: ore 21. La De Akker affronta Quinto

Prima sfida di finale per la De Akker. Questa sera alle 21, alla Longo, la formazione di Federico Mistrangelo scende in vasca per affrontare i liguri del Quinto, in gara 1 di finale 5-6 posto. Dopo la vittoria, e la conquista dell’Europa nella serie con Trieste, la De Akker prova ad alzare ancor di più l’asticella. "Abbiamo festeggiato l’Europa e ora dobbiamo riportare la testa al punto giusto – sottolinea Mistrangelo – Stiamo bene, dovremo giocare liberi, ma concentrati. Il Quinto è una bella squadra, sulla carta superiore a noi, nel round salvezza hanno dominato. Dovremo sfruttare la mancanza per due partite di Figari".