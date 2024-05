Pallanuoto. Penta e Coopernuoto, battaglia per la salvezza

Prosegue il calvario delle squadre modenesi di pallanuoto maschile, mentre si avvicina la fine della stagione regolare: con l’Onda Blu Formigine ormai retrocessa, Penta Modena e Coopernuoto Carpi, che devono giocare una giornata in più, provano ad evitare un’altra retrocessione in provincia, ma il calendario non aiuta. Proibitivo il compito del Penta Modena, che non ha scampo nella breve trasferta bolognese contro l’imbattibile capolista R.N. Bologna. In trasferta anche la Coopernuoto Carpi, che cerca punti pesantissimi nella trasferta di Ravenna: con un successo i ragazzi di caprara potrebbero allontanarsi dalla zona calda. Ultima gara casalinga per l’Onda Blu Formigine, che saluta i tifosi di casa ricevendo il coriaceo Bissolati Cremona alla Melato di Reggio Emilia, alle 20.

m.c.