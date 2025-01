Pallanuoto. Penta, torneo precampionato

Manca poco ormai all’inizio ufficiale della stagione ’senior’ della pallanuoto modenese, fissata per sabato 18, e così il Penta Modena, la società che ha raccolto il testimone dalla Sea Sub, organizza un doppio ’torneo precampionato’ per il prossimo fine settimana, nella ritrovata Piscina Dogali: torneo doppio, perché saranno due le squadre che il Penta ’metterà in acqua’, la prima in serie C, che punta senza troppo nascondersi alla promozione tra i cadetti, e la seconda squadra in Promozione, dove parteciperà però senza possibilità di promozione. Ad esse si aggiungerà la squadra femminile, che torna in acqua ad una decina di anni dall’ultima esperienza, ma con qualche base più solida nel giovanile.

Il programma del weekend prevede per domani il triangolare per le squadre di Promozione, a cui parteciperanno, oltre al Penta, anche l’Onda Blu Formigine, e 2000 Service Bologna, che ha raccolto l’eredità dello Sterlino, che si affronteranno in un girone all’italiana. Diversa la formula del torneo domenicale, che si articolerà in semifinali al mattino, e finali nel pomeriggio: alla mattina il Penta se la vedrà contro la R.N. Verona alle 10, ed a seguire il Ravenna affronterà la R.N. Trento: nel pomeriggio alle 15 la finalina tra le due perdenti, ed a seguire la finalissima tra le due vincenti. m.c.