Pallanuoto. Penta vuole la salvezza. Alle Dogali arriva Fermo

Stagione agli sgoccioli, per le squadre modenesi di pallanuoto maschile: oggi si conclude il girone lombardo-veneto, a cui partecipa l’Onda Blu Formigine, ormai retrocessa da qualche settimana, mentre il girone Emilia-marchigiano proseguirà un a settimana in più, con il Penta Modena ancora caparbiamente a caccia di quella salvezza, che la Coopernuoto Carpi sembra ormai avere in tasca. I ragazzi di Luca Selmi dovranno negli ultimi due turni, oggi alle 18 alla Dogali con Fermo, e sabato prossimo con la Persicetana, recuperare quel punto che li distacca dal S.Severino, che oggi sarà triturato dalla Rn Bologna, e sabato prossimo ospiterà Fermo, in un finale di stagione molto più complicato del previsto. Impegni complicati perla Coopernuoto Carpi attesa da una Jesina che vuol difendere il secondo posto, mentre l’Onda Blu rende visita alla capolista mestrina, ormai sicura quanto meno dell’ammissione ai playoff per la B.

m.c.