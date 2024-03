Pallanuoto. Promozione, stagione a singhiozzo. La Coopernuoto resta in attesa

Prosegue tra mille difficoltà organizzative, e logistiche, il campionato regionale di Promozione maschile di pallanuoto: i numerosi ripescaggi in Serie C, tra cui quello dell’Onda Blu Formigine, avevano depauperato il torneo di Promozione, che da alcuni anni si trascina con pochissime squadre al via, ma quest’anno, con l’inserimento di ben tre seconde squadre, e l’allargamento alle vicine Marche, il Comitato Regionale della Federazione è riuscito ad allestire un campionato con sei squadre partecipanti, di cui fa parte anche la seconda formazione della Coopernuoto Carpi.

Partito a metà febbraio, fino ad ora però ha visto la disputa di sole sette partite sulle dodici delle prime quattro giornate, con la Coopernuoto Carpi però che fino ad ora ha giocato tutti i propri impegni, così come la capolista Pian del Bruscolo, località vicina a Tavullia di ’Rossiana’ memoria.

In attesa della stagione più calda, che permetterò l’utilizzo delle piscine scoperte, si va avanti tra rinvii e posticipi, per arrivare a determinare la prima classifica, che sarà promossa direttamente in Serie C.

Pallanuoto, prom, 9^ g., la classifica: Pian del Bruscolo (4) punti 10, Riccione (1), Romagna FO (2) e Coop. Parma II (2) 3, Reggiana II (1) 1, Coopernuoto Carpi II (4) 0. Tra parentesi le partite giocate.

m.c.