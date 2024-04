Pallanuoto. Quarta la selezione rosa delle Marche

È terminata con il quarto posto l’avventura dell’Under 15 di pallanuoto femminile delle Marche al "Trofeo delle Regioni", competizione svoltasi nella piscina di Ostia. Nella formazione guidata dai tecnici Milko Pace e Alessandro Paoloni c’erano anche tre giocatrici della Pallanuoto Tolentino: ovverossia Marta Lucchese, difensore classe 2010, Laura Ruani, attaccante classe 2009 e capitano della Rappresentativa, e Sara Zitelli, portiere classe 2009. Peccato per l’epilogo: il podio, infatti, era un risultato alla portata della squadra marchigiana e sarebbe stato il giusto coronamento di un ottimo torneo. Le ragazze, però, sono state superate in semifinale dalla Sicilia col punteggio di 9-6 e hanno perso poi la "finalina" per il terzo posto contro il Veneto (5-3). Per la cronaca il titolo di categoria è andato alla Liguria che in finale ha sconfitto le siciliane con un rotondo 13-8.

m. g.