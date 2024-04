Pallanuoto. Rari Nantes più forte. Ravenna finisce ko

Rari Nantes Bologna

19

Ravenna Pallanuoto

3

(5-1; 10-2; 14-3)

BOLOGNA: Sgobbi, Negrini (1), Fadda (1), Stanghellini, Cadaleta, Cenni (6), Schettino (1), Ferretti (4), Fabbri (1), Montroni (1), Patria (1), Cecconi (3), Gori (2). All.: Viola.

RAVENNA: Natalino, Cimatti, Merlo, Giulianini, Baroncelli (1), Valentini, Ciccone (2), Ponti, Caputi, Agatensi, Siboni. All.: Cukic.

Nulla da fare per la Ravenna Pallanuoto in casa de Rari Nantes Bologna. Contro l’imbattuta regina del campionato, i ravennati non riescono mai ad essere in partita e in scia agli avversari, trovando sotto 1-5 già dopo il primo quarto.

"Sapevamo che sarebbe stato difficile affrontarli e purtroppo si è visto, soprattutto dal punto di vista della preparazione fisica, oltre che tecnica – sottolinea coach Vladimir Cukic –. Di sicuro, l’impegno dei ragazzi c’è stato, ma il divario con questa formazione è al di fuori delle nostre possibilità attuali, dal momento che loro dispongono di diversi elementi che hanno militato in serie A fino allo scorso anno". Sabato la Ravenna Pallanuoto ospiterà il Fermo Nuoto match in programma alle 18.30 alla piscina Gambi. L’occasione giusta per riscattarsi, detto che Bologna è davvero una squadra ’quasi’ imbattibile (Agatensi in foto).