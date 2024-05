Pallanuoto. Ravenna strappa un pareggio. Che rimonta con la Persicetana

US Persicetana

13

Ravenna Pallanuoto

13

(3-2; 7-4; 11-7)

PERSICETANA: Colonna, Filippini (1), Montanari, Musolesi (4), Balboni (2), Calanca (1), Massari (4), De Luca, Tognetti (1), Tognoli, Canali, Ardizzoni. All.: Salomoni.

RAVENNA: Natalino, Cimatti, Amore, Merlo (3), Giulianini (1), Baroncelli (4), Bandini, Valentini (2), Ciccone (3), Ponti, Caputi, Agatensi, Siboni. All. Cukic.

Buon pareggio per la Ravenna Pallanuto in casa dell’US Persicetana, arrivato al termine di un match ben giocato e in cui i romagnoli compiono una importante rimonta nell’ultimo quarto, dimostrando di crederci fino in fondo.

"Dopo la bella vittoria casalinga contro Fermo volevamo a tutti costi dare continuità ai risultati – spiega coach Vladimir Cukic –, pur sapendo che questa sarebbe stata una trasferta molto complicata. I ragazzi sono stati bravi a non mollare mai anche quando erano sotto di quattro reti all’inizio dell’ultimo periodo di gioco. È un pareggio che ci dà fiducia e consapevolezza del nostro valore".

Sabato i giallorossi torneranno fra le mura amiche della Gambi per affrontare la Jesina: fischio di inizio alle 18.30. Un’altra gara che Cukic vuole affrontare nel migliore dei modi.