Pallanuoto. Ravenna, vittoria col brivido. Decide Baroncelli al fotofinish

Ravenna Pallanuoto

10

Fermo Pallanuoto

9

(2-2; 4-4; 7-8)

RAVENNA: Natalino, Cimatti (1), Amore, Merlo, Giulianini, Baroncelli (4), Bandini (2), Valentini (1), Ciccone (2), Ponti, Caputi, Agatensi. All.: Cukic.

FERMO: Catamo, Reali, Fenni (1), Romanelli (1), Sbaffoni, concetti, Moretti, Apollonio, Bellabarba (3), Carducci, Santini (3), Fazi (1), Niccià. All.: Sorcionovo

Vittoria allo scadere per la Pallanuoto Ravenna che conquista tre punti preziosi con il Fermo Nuoto e Pallanuoto, grazie al gol allo scadere di capitan Baroncelli (foto). L’incontro è molto teso ed equilibrato e l’episodio decisivo avviene in un rocambolesco finale dove i romagnoli sbagliano anche un rigore.

L’azione si sviluppa infatti in modo confusionario, ma Baroncelli è lesto nel segnare il gol della vittoria con un tiro sotto la traversa ad un secondo dalla fine.

"La partita era fondamentale per i tre punti in classifica ma anche e soprattutto per renderci consapevoli delle nostre possibilità e della nostra forza – afferma coach Vladimir Cukic –. Abbiamo affrontato una squadra solida e siamo rimasti sempre concentrati in partita fino alla fine, nonostante gli errori commessi, in particolare in fase difensiva. Complimenti ai ragazzi".

Di più: "Ora rimettiamoci al lavoro per andare a giocarcela contro la Persicetana di William Salomone, tecnico che conosce bene la nostra squadra avendola allenata per tanti anni e anche lui protagonista di uno splendido campionato".

Questo sabato i giallorossi saranno infatti impegnati alla Carmen Longo di Bologna contro la US Persicetana con fischio di inizio previsto alle 19.15. Una sfida tutta da seguire, che i ravennati vogliono fare loro.