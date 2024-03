Pallanuoto. Sconfitta per i giovani codigoresi. Ma la squadra lotta e sta crescendo

Sconfitta per 16-10 nella terza giornata del Campionato Ragazzi Triveneto girone C a Piove di Sacco contro 2001 SSD per i giovani di Swim Project, risultato che però sta stretto ai ragazzi di Codigoro, buona prestazione che inizia a far vedere in campo l’allenamento e l’impegno dei giovani pallanuotisti.

Primi due tempi in equilibrio, 4-3 di parziale su entrambi i tempi, diverse occasioni sbagliate ma sul finire del secondo tempo Swim Project agguanta anche il pareggio sul 6-6, i padroni di casa vanno al cambio campo sull’8-6. Terzo tempo che vede un calo per Codigoro, Piove di Sacco allunga sul 14-8. Il quarto e ultimo tempo vede la reazione per Swim Project, che chiude la partita chiudendo il parziale sul 2-2.

La partita finisce 16-10, mister Armari comunque soddisfatto per la risposta in campo rispetto alle partite precedenti, commenta così: "Ancora tanti errori di distrazione e falli gravi commessi in modo superfluo, ma i meccanismi d’attacco che durante gli allenamenti tanto vengono provati, iniziano ad instaurasi nei ragazzi. Continua la crescita del gruppo in vista delle prossime partite".

Prossimo appuntamento Domenica 24 marzo a Verona prossimo impegno contro la SIS Nuoto Verona.