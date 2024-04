Pallanuoto - Sconfitta San Severino grazie alla doppietta di Merlo. Sorride Ravenna, ora attesa dalla Rari Nantes

Ravenna Pallanuoto

5

San Severino Marche

4

(0-1; 1-3; 3-3)

RAVENNA: Natalino, Cimatti, Amore, Merlo (2), Giulianini, Baroncelli (1), Bandini, Valentini (1), Ciccone, Ponti (1), Caputi, Agatensi, Siboni. All.: Cukic.

SAN SEVERINO MARCHE: Caporaletti, Anibaldi, Calamante, Pontoni, Dignani, Frascarelli (1), Calamante E. (1), Pallucchini, Vissani (2), Zamponi, Maccari, Vena

Torna alla vittoria la Ravenna Pallanuoto imponendosi di misura sul San Severino Marche. Dopo un avvio contratto, i ravennati rientrano in partita e trovano il pareggio nell’ultimo quarto.

A chiudere i conti è Merlo con una doppietta nel finale, che è risultata decisiva per la vittoria. "La cosa più importante era fare risultato pieno e ci siamo riusciti – spiega il coach di Ravenna Pallanuoto Vladimir Cukic –. Sapevamo di essere superiori dal punto di vista natatorio e si è visto, ma purtroppo non abbiamo raccolto quanto costruito. dovremo lavorare in allenamento per riuscire a mantenere la lucidità necessaria in fase conclusiva e sull’ultimo passaggio".

Di più: "Ancora una volta non abbiamo avuto la lucidità e la freddezza necessaria a non commettere errori nei momenti importanti ma siamo comunque riusciti a fare bottino pieno", continua l’allenatore nella sua analisi.

"Ora ci aspetta una trasferta proibitiva in casa della prima della classe e andremo comunque a giocarci le nostre carte".

Sabato i giallorossi giocheranno a Bologna in casa della Rari Nantes Bologna, prima a punteggio pieno, nella trasferta più difficile della stagione: fischio d’inizio alle 19.30.

Non sarà semplice violare il campo dei felsinei. Sarà un test comunque importante per i ravennati, chiamati a misurarsi con i big del campionato.