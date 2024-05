Pallanuoto. Senesi da applausi, la prima squadra piega Poggibonsi. Mancini: "Sono molto soddisfatto della prestazione»

La prima squadra della pallanuoto Siena Uisp ha ottenuto una vittoria fondamentale nella penultima giornata di campionato, superando il Poggibonsi 13-8 (parziali: 2–2, 4-3, 2-1, 5-2) in una gara combattuta e avvincente. Dopo la sconfitta controversa contro il Valdarno, i ragazzi di mister Mancini erano determinati a riscattarsi e nonostante affrontassero un Poggibonsi forte e ben preparato, hanno mostrato carattere e lucidità, riuscendo a prendere il controllo del match nella seconda metà del gioco: hanno preso il sopravvento sfruttando la stanchezza e il disorientamento dell’avversario, consolidando così il vantaggio e mantenendolo fino alla fine. Protagonisti della vittoria Iorio, Marzucchi e Desiderio con 3 gol ciascuno, Ierardi con 2 e Casini e Baldi con uno. "Sono molto soddisfatto della prestazione, al di là del risultato che parla da solo – ha detto Mancini –. Ci sono molti aspetti su cui dobbiamo migliorare, abbiamo un ampio margine di crescita. Il Poggibonsi ha giocato una buona partita con giocatori importanti, ma i nostri ragazzi sono stati inarrestabili". L’ultima giornata andrà in scena domenica 2 giugno alle 15 a Sesto Fiorentino, contro il Lucca. Partita sfortunata, invece, per l’Under 16 che ha perso con Cecina 8-7 (parziali: 3-2, 2-1, 2-2, 1-2). Al di là del risultato, i giovani atleti senesi hanno dimostrato carattere e determinazione. Le numerose assenze hanno complicato i piani, la situazione è peggiorata con il rosso di Calvellini dopo solo 30’’ dal suo ingresso in vasca. "Abbiamo giocato una partita intensa e combattuta fino all’ultimo secondo – le parole dell’allenatore Burroni –. Peccato per il risultato, perché anche con una panchina corta, che nel quarto tempo era ridotta a due soli atleti, la squadra ha mostrato carattere giocando alla pari contro la seconda in classifica. Ci sono stati alcuni errori, sui quali lavoreremo in vista dell’ultima partita. Questo incontro ha insegnato che non bisogna mai abbassare la guardia".