Pallanuoto Serie A2 Playoff. Lerici esce di scena

Lerici Sport

8

Milano Metanopoli

9

LERICI SPORT: Di Donna, Vangi, Iaci 3, Telara 1, Sisti, Echeinque 2, Virdis, Casagrande, Reina, Gatti, Avvenente, Dainese 2, Enea, Pietra. All. Sellaroli. Vice: Biancardi.

WP MILANO METANOPOLI: Mugelli, Rosano 1, Scuderi 2, Sarotto, Andaloro, Pala T., Sarno 3, Cristaudo 2, Ciardi 1, Maricone, Ticozzi 1, Pala C., Cardona, Monopoli. All. Binchi.

Parziali: 2-4, 1-4, 2-1, 3-0

LA SPEZIA – Finisce fra gli applausi calorosi del pubblico di casa il sogno promozione per il Lerici Sport, che alla Mori perde di misura gara-2 (8-9), dopo lo stop all’esordio dei playoff e cede il pass per la finale al Metanopoli Milano. Gara a due facce per i Coccodrilli, che accusano l’uscita dopo soli 30’ di Gatti per espulsione: tanti errori nei primi due tempi, subendo anche la coriacea difesa ospite, per poi cambiare volto nella seconda metà del match, quando mettono un parziale di 3-0 e si portano al -1. Gap minimo, ma fatale. "Sono molto contento della squadra, ha giocato quasi interamente senza Gatti e con Dainese con uno strappo muscolare: era difficile fare di più. Vogliamo ringraziare tutti perché ieri era una bella piscina e abbiamo chiuso davanti a un bel pubblico. Metanopoli ha fatto qualcosa in più, ha tirato fuori la sua esperienza maggiore nel giocare certe partite, venendo dalla serie A, ma sono molto contento nonostante sia già finita l’avventura. Manca poco per fare il salto di qualità" commenta coach Sellaroli. E anche il presidente Alessandro Sammartano dice la sua. "Felici di essere arrivati ai playoff, speravamo nella finale, ma abbiamo trovato un avversario preparato. Purtroppo abbiamo commesso errori in campionato che si potevamo evitare e piazzarci al primo o secondo posto: questo ci avrebbe consentito di andare avanti".

Chiara Tenca