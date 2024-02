PALLANUOto serie b. Civitavecchia-Lerici scontro fra titani

Scontro fra titani nella 7ª di andata di serie B maschile di pallanuoto: oggi alle 17 alla piscina ’Galli’ di Civitavecchia i padroni di casa della Nc ospiteranno il Lerici Sport. La sfida, che sarà diretta dall’arbitro Barra, vedrà di fronte la capolista, retrocessa lo scorso anno, e i Coccodrilli, seconda forza del girone: una sfida proibitiva, almeno sulla carta per il team di Sellaroli, contro una formazione che veleggia a punteggio pieno con sei vittorie su altrettante gare, una in più dei rossoblù. "Questa partita ha le sue difficoltà – sottolinea Sellaroli che potrà contare sulla formazione al completo – ce la vedremo contro un club organizzato, arriva da una realtà molto professionale che speriamo di riuscire a raggiungere un giorno; hanno giocatori di grandissima qualità, una piscina difficile: per noi ci sono tutti i presupposti per entrare in acqua senza nulla da perdere e sperare di fare una grande partita". Chiara Tenca