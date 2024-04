PALLANUOTO SERIE B E C. Lerici e Marina Militare con le prime della classe

Doppio impegno contro le prime della classe per il Lerici Sport e la Marina Militare, rispettivamente in serie B e C maschile di pallanuoto: alla piscina ’Mori’ Spezia, i Coccodrilli ospiteranno la corazzata Civitavecchia alle 15. "Queste ultime partite saranno tre finali – sottolinea coach Andrea Sellaroli – tutte molto difficili: il calendario fa incrociare le 5 le squadre che ambiscono ai primi 4 posti, dobbiamo rimanere concentrati". Alle 16.30, sempre alla ’Mori’, la Marina Militare ospiterà la capolista Dream Sport, ancora imbattuta. "Turno ostico, è una squadra costruita per andare in B – spiega il tecnico Carlo Foti – affronto questi impegni più rilassato, senza pressioni e ogni volta esce qualcosa di buono. Ci siamo preparati con il Livorno (serie B), sono fiducioso in una buona prestazione".

Chiara Tenca