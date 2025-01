Pallanuoto Serie B. Granchi sotto esame in vasca contro Torino

L’importante è farsi notare. Perché il Nuoto Club Monza ha da tempo dichiarato di voler puntare ai playoff. E i fatti, due successi nei primi due turni di campionato, sembrerebbero autorizzare un programma ambizioso. La sfida di domani pomeriggio con la Pallanuoto Bergamo (ore 16, Centro natatorio Pia Grande), appare tagliata su misura per misurare in maniera più approfondita le potenzialità della truppa biancorossa.

La formazione orobica, infatti, in queste ultime annate si è sempre dimostrata avversaria scorbutica. Anche tra le onde virtualmente ostili della piscina di via Murri. Nello scorso torneo, per esempio, Bergamo espugnò l’impianto monzese per 10 a 8. Quella sconfitta fu particolarmente pesante e condizionò negativamente il successivo cammino del Ncm, poi costretto ad affrontare i playout. Monza se la cavò brillantemente, superando senza problemi nel doppio confronto la Libertas Rari Nantes Perugia.

Il derby più sentito dai “granchi“, in ogni caso, rimane quello con il Cus Geas Milano. Ma pure il confronto con Bergamo non appartiene alla categoria delle partite “normali“. La formazione allenata da Stefano Ingegneri si presenta comunque con ottime credenziali all’appuntamento che registra la ripartenza del campionato di Serie B dopo la sosta natalizia. Ha infatti regolato, in maniera più netta di quanto appaia dal punteggio, l’Onda Blu Dalmine, arrivata dalla Serie C, e la Plebiscito Padova, caduta dalla Serie A2.

"Abbiamo disputato solo due incontri - commenta il direttore tecnico Fabio Frison - e perciò è troppo presto per dare dei giudizi. Dopo le prossime partite ne sapremo di più".

