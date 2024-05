Pallanuoto Serie B. I granchi ko a Metanopoli, ora c’è Perugia

La sentenza che spedisce il Nuoto Club Monza ai playout era stata già scritta. La sconfitta per 15 a 9 incassata dall’ambizioso Milano Metanopoli, medaglia d’argento nel Girone 1, serve solo a ribadire lo sconcertante rendimento offerto dal settebello biancorosso nel girone di ritorno. I “granchi“, nella seconda parte della stagione regolare, sono stati capaci di battere solo Novara e Verona, piazzatesi, rispettivamente, in ultima (con 0 punti) e penultima posizione. Troppo poco per pensare di evitare i playout. In questa “coda“ di campionato la formazione allenata da Stefano Ingegneri, titolare della terz’ultima piazza, sfiderà la Libertas Rari Nantes Perugia, penultima nel Girone 2. Monza, grazie al vantaggio assicurato dal miglior piazzamento, potrà giocare in casa il primo incontro e, soprattutto, l’eventuale bella. Gara-tre è fissata a sabato 1° giugno. Il Centro Natatorio Pia Grande di via Murri ospiterà il confronto d’avvio, in programma alle 17 di sabato 18 maggio. Una settimana dopo il ritorno verrà disputato a Firenze nella Piscina Nannini, impianto di gioco abituale del settebello umbro. I “grifoni“ hanno chiuso la stagione regolare pareggiando 8 a 8 con il Rapallo. Un risultato indigesto per Perugia. Monza, a sua volta, può recriminare sulle troppe rimonte inspiegabilmente accusate nel finale di partita. "In ogni caso - sottolinea il vice allenatore Fabio Frison -, ce la siamo sempre giocata".