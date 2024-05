PALLANUOTO SERIE B. Lerici all’ultima chiamata per i playoff

Si chiude la stagione regolare con tre posti playoff ancora da assegnare su 4 pretendenti. Già qualificato il Civitavecchia, a giocarsi il tutto per tutto in questa nona di ritorno (non sarà osservata la contemporaneità delle gare inizialmente prevista) saranno Lerici, Aragno (entrambe a 33), Rapallo (32) e Aragno (31). Alle 17,30 alla ’Mori’ della Spezia i Coccordrilli ospiteranno l’Osimo, formazione di centro classifica a quota 23, già battuta di misura nell’andata e sarà necessario tutto l’appoggio della tifoseria rossoblù. "Avrebbe dovuto esserci la contemporaneità, ma non è stata osservata; pensiamo solo al nostro match – commenta coach Andrea Sellaroli – e cercare di fare i tre punti per entrare nei playoff e tutto sarà possibile. L’importante è non sottovalutare l’avversario, ma vincere e andare alla fase successiva". In caso di conquista del pass, gli incroci saranno con le formazioni del girone 1, fra cui spicca Piacenza. Il tecnico dovrà fare a meno dello squalificato Gatti. Dirige l’arbitro Riviezzo.

Chiara Tenca