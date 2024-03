Pallanuoto serie b. Lerici, è un match da non sottovalutare

Una sfida sulla carta agevole, ma da non prendere sottogamba, per conservare la seconda posizione. Nella quarta di ritorno, il Lerici Sport farà tappa a Genova alla piscina Lago Figoi, dove alle 16.30 incontrerà il San Giorgio, formazione nel gruppo delle terzultime a quota 9, contro i 26 punti dei Coccodrilli. "Una partita non facile: bisogna sempre guardare cosa è successo all’andata e abbiamo vinto 5-4 a pochi secondi dalla fine una gara che ai punti forse avrebbero meritato loro. Non possiamo sottovalutare l’impegno e loro faranno di tutto per evitare i play out, saranno agguerriti in acqua. Detto ciò, noi stiamo affrontando un buon periodo, sarà un esame di maturità ed è tutta una questione di testa: nelle ultime partite c’è stato questo cambiamento tattico e mentale su cui stavamo lavorando da tempo e mi aspetto che ci sia anche questo sabato con il San Giorgio, perché per noi è fondamentale rimanere secondi". La formazione è ancora in dubbio: in forse Sisti e Virdi.

Chiara Tenca