PAllaNUOTO serie B. Lerici, match tosto contro il Livorno

Una terza di ritorno non semplice per il Lerici Sport, che oggi pomeriggio alle 15 alla piscina ’Mori’ della Spezia ospiterà il Livorno Aquatics, puntando a conservare la seconda posizione in classifica e ad allungare la striscia positiva che, fra vittorie e pareggi, dura da quattro turni. Un avversario agguerrito per i Coccodrilli, che all’andata la spuntarono di misura (13-12) sui ragazzi di coach Turrini, settima forza del girone 2, ma protagonisti di un momento di grazia. "Sarà una partita tosta – commenta coach Sellaroli nel pregara - all’andata abbiamo di uno all’ultimo secondo e loro vengono da ottimo periodo, con quattro risultati utili consecutivi. Hanno, infatti, vinto con la Locatelli, il Rapallo – anche se la società farà ricorso per questioni extra gioco – e Tolentino e sono stati l’unica formazione in grado di far punti contro la capolista Civitavecchia. Faremo di tutto per rimanere secondi".

C.T.