PALLANUOTO SERIE B. Lerici-Rapallo, quasi una sfida in famiglia

Dopo la sconfitta a testa alta contro la capolista Civitavecchia, il Lerici Sport si prepara per un altro big match: oggi alle 15 i Coccodrilli ospiteranno alla Mori della Spezia un’altra delle big del girone 2 di serie B maschile, il Rapallo Nuoto, per la penultima gara del girone di andata. Il match, diretto dall’arbitro Rondoni, vedrà di fronte i padroni di casa, scivolati in terza posizione a quota 15 e gli ospiti, appena un gradino sotto con due lunghezze in meno; coach Sellaroli dovrà fare a meno di Nicolò Gatti, squalificato e non è ancora certo di poter contare sul capitano Riccardo Virdis in forse a causa della febbre. "Proverà comunque ad esserci. Conosciamo bene il Rapallo, ci alleniamo insieme e ci mette in difficoltà per il suo modo aggressivo e veloce di giocare: il risultato è molto aperto, ma noi faremo di tutto per rimanere nella parte alta della classifica". Così il tecnico rossoblù alla vigilia del match: massima concentrazione in vista di quello che potrebbe esser un anticipo della corsa per i playoff.

C.T.