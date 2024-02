Pallanuoto serie B maschile. Lerici Sport vicampione d’inverno. Battuti di misura i Pirates di Osimo

Osimo Pirates

10

Lerici Sport

11

LERICI SPORT: Di Donna, Vangi, Iaci 2, Telara 1, Sisti, Echenique 1, Virdis, Casagrande 2, Italiani, Gatti 1, Avvenente, Dainese 4, Torracca, Pietra. All. Sellaroli.

Parziali: 3-1, 2-6, 3-3, 2-1

Arbitro: Roberto Di Grazia

BOLOGNA – Il Lerici Sport è vicecampione d’inverno: missione compiuta per i Coccodrilli, che alla Sterlino di Bologna -impianto in cui la gara, inizialmente prevista alla "Passetto" di Ancora è stata spostata all’ultimo per problemi tecnici – battono di misura (11-10) la contendente ai play off Osimo Pirates. I rossoblù tornano in seconda posizione, chiudendo il girone di andata dietro il Civitavecchia, a pari merito con Aragno a quota 19 (quest’ultima ha, però la vittoria a favore nello scontro diretto). Partono bene i padroni di casa, poi il Lerici si scatena ribaltando gli equilibri, con un parziale decisivo di 6-2 nel secondo quarto e nella seconda metà del match tiene a distanza gli avversari e portano a casa i tre punti.

"La partita era iniziata in salita: commenta coach Andrea Sellaroli - abbiamo sbagliato troppo nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo ripreso in mano il gioco e abbiamo vinto a fatica e meritatamente. Si trattava di uno scontro diretto, contro Osimo che era dietro di noi di solo un punto e scivola in quinta posizione a quattro lunghezze di distacco. Stiamo facendo tutto per raggiungere l’obiettivo play off: questo campionato è più difficile degli altri anni, ma il secondo posto alla fine del girone di andata è un ottimo risultato, che ci fa ben sperare".

E festeggia risultato e posizione anche il centroboa argentino Tomàs Echenique. "Sono molto contento per questa vittoria. La partita è stata molto difficile: sono una buona squadra e ci hanno messi in difficoltà, ma era importante vincerla. Guardando al campionato, Civitavecchia è molto forte, ma abbiamo fatto una buona partita nel terzo e quarto tempo contro di loro e dobbiamo pensare ad arrivare il più lontano possibile, perché i primi quattro giocheranno i play off. Ancora manca tantissimo, dobbiamo migliorare come squadra, ma ogni volta stiamo giocando meglio, ci siamo conosciuti fra di noi e guardiamo al finale per arrivare all’obiettivo al meglio".

Gli altri risultati della 9ª giornata: Rapallo-Perugia 13-7, Locatelli-Livorno 7-9, Tolentino-San Giorgio 7-8, Civitavecchia-Aragno 13-7.

Classifica alla fine del girone di andata: Civitavecchia 27, Aragno e Lerici Sport 19, Rapallo 17, Osimo 15, Locatelli 12, San Giorgio 9, Livorno 8, Perugia 5, Tolentino 0.

Chiara Tenca