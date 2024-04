Pallanuoto serie b. Monza contro Imperia per uscire dalla roulette playout: "Come una semifinale»

Non basterà una vittoria, ne serviranno due. Un percorso obbligato per il Nuoto Club Monza, piegato per 13 a 11 dall’Aquatica Torino nella terz’ultima puntata della stagione regolare. I granchi, un successo e quattro sconfitte nei precedenti cinque turni, sono scivolati in terz’ultima posizione, una poltrona che vale la partecipazione ai playout. Per anestetizzare questo rischio, il settebello biancorosso deve battere domani la Rari Nantes Imperia (17.30, Centro Natatorio Pia Grande) e replicare l’impresa sette giorni più tardi, nella piscina della seconda forza del girone, la Milano Metanopoli. Portare a casa solo tre punti sui sei ancora disponibili potrebbe non bastare. "In pratica – sottolinea il vice allenatore, Fabio Frison – è come se dovessimo affrontare una semifinale, cioè la partita con Imperia. Poi, ci attende la finale con Metanopoli". Monza è finita nei guai per i propri demeriti, ma anche per lo scatto in avanti che hanno piazzato le altre pretendenti alla salvezza diretta. Alcuni risultati del turno precedente, infatti, sono stati particolarmente nocivi per la compagine allenata da Stefano Ingegneri. Imperia, per esempio, ha battuto per 14 a 12 la vicecapolista Metanopoli. Anche la Pallanuoto Bergamo ha portato a termine una missione pericolosa, andando a vincere per 11 a 9 al domicilio del Cus Geas Milano. Monza, invece, i punti pesanti messi in palio dal duello con Aquatica Torino li ha lasciati agli avversari. Gli ospiti, dopo aver vinto il primo tempo per 2 a 1, hanno tenuto nei due quarti successivi (finiti 3-3 e 4-4), per infine cedere di schianto per 5 a 2 nella frazione conclusiva. Risultato, la truppa biancorossa, ferma a quota 21, dovrà andare all’inseguimento di Bergamo, Torino e Imperia, le componenti del terzetto già approdato a quota 23.

G.G.