Pallanuoto Serie B Playoff

"C’è un’aria diversa rispetto agli anni scorsi: ci sono più partecipazione e più concentrazione. Sappiamo tutti che sarà difficile, partendo dalla prima in casa loro, ma abbiamo fatto una preparazione di questa partita molto importante, giovedì a Lavagna abbiamo incontrato il Carrara in amichevole e tutti hanno dato il massimo in questa fase. Non abbiamo nulla da rimproverarci su quello che abbiamo portato a termine". Ci siamo. Coach Andrea Sellaroli (nella foto) fa quadrato alla vigilia dell’appuntamento più importante della stagione per il Lerici Sport: i playoff. Quest’anno si giocherà al meglio delle tre gare e non andata-ritorno con eventuale differenza reti decisiva: i Coccodrilli affronteranno la Wp Metanopoli, seconda del girone 1, che ha chiuso a quota 38 punti dietro la capolista Piacenza Pn 2018, una lunghezza più in alto. oggi alle 17.45 alla piscina ’Cozzi’ di Milano, prenderà il via quest’avventura attesissima per tentare il salto di categoria con gara-1, in attesa di gara-2 mercoledì alla ’Mori’ e un’eventuale ‘bella’ sabato 25 ancora nel capoluogo lombardo.

"Dovremo vincerne due su tre – continua il tecnico – non ci sarà più la formula dello scorso anno che ci fu fatale, né la possibilità di pari o supplementari: si andrà subito ai rigori. Abbiamo curato tutto, anche i minimi particolari. I ragazzi sono in forma, c’è solo qualche acciacco, ma va bene così. Partiremo per l’ora di pranzo alla volta di Milano e affronteremo una formazione che pochi anni fa era in A1 e vorrà sicuramente ben figurare. Ne approfitto per lanciare già un appello al nostro pubblico per mercoledì: sia che si vinca, sia che si perda, servirà tantissimo il loro appoggio".

Chiara Tenca