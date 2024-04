Pallanuoto serie b. Sori-Lerici mette in palio punti playoff

Ancora una sfida dal sapore play off nel girone 2 di serie B maschile per il Lerici Sport, che oggi sarà impegnato alle 15 nella difficile trasferta contro la Us Luca Locatelli alla piscina del Mare di Sori. Sesti a 22 punti, contro i 29 dei Coccodrilli, secondi gli avversari odierni del team rossoblù sono un osso duro, battuto misura nella gara di andata (6-5). In questa sesta di ritorno, sulla scia delle ultime prestazioni positive, promettono di lottare fino all’ultimo contro gli ospiti. "Sarà una partita difficile: la Locatelli è in un ottimo momento di forma, ha vinto facile contro il Civitavecchia primo in classifica e ha pareggiato contro il Rapallo sabato scorso. noi siamo ancora in una formazione di emergenza, quindi sarà obbligatorio avere la massima concentrazione e portare a casa il risultato positivo" commenta coach Andrea Sellaroli nel pre gara. In rosa mancheranno Dainese e Iaci. Dirigerà il match l’arbitro Ioannou.

Chiara Tenca