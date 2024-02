PALLANUOTO SERIE C. La Marina contro la corazzata Firenze

Continua il cammino della Marina Militare che va avanti con un delicato scontro al vertice: oggi alle 17.30 alla piscina ’Nannini’ di Firenze il team di coach Carlo Foti incontrerà l’altra squadra in prima posizione del girone toscano di serie C, la temibile Dream Sport. Una big che ad oggi ha inferto gap di almeno 9 gol alle formazioni antagoniste. "Torneremo a Firenze per incontrare questa corazzata – commenta il tecnico nel pre gara – si tratta di una squadra strutturata, già come se fosse in serie B e che dovrebbe fare il salto di qualità quest’anno. Con i nomi a disposizione e i risultati ottenuti, sono proiettati verso la promozione. Noi andiamo là al completo e come sempre cercheremo di migliorarci. Siamo la rosa più giovane della C, composta da under 18, siamo preparati da ogni punto di vista per affrontare i nostri avversari e a crescere. Convocati tutti i ragazzi della scorsa partita, compreso Matteo Conselmo del 2009, che ha fatto il suo esordio in questa categoria sabato scorso".

C.T.