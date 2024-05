Pallanuoto serie c. La Marina Militare con l’Andrea Doria

Penultima di campionato per la Marina Militare, in una stagione già decisa per i ragazzi con le stellette, troppo lontani dalle prime due posizioni che garantiscono il passaggio alla seconda fase nella serie C di pallanuoto. Niente play off, ma tanta esperienza utile per questa giovanissima squadra che ha ben figurato e due gare ancora da disputare: nuova trasferta per il team di coach Carlo Foti, impegnato oggi alle 16.30 alla piscina Lago Figoi di Genova, dove incontrerà la Sg Andrea Doria, quarta forza del girone a 25 punti, contro i 18 della Marina Militare, sesta. Gli ospiti, al completo, che forse si presenteranno con una rosa rimaneggiata, proveranno a bissare il successo dell’andata (11-9). "Mancano ancora questa sfida e quella con il Prato – commenta il tecnico alla vigilia - all’andata abbiamo vinto una partita dura e non abbiamo più nulla da perdere perché i primi due posti sono già assegnati. Andiamo là senza nulla da perdere, e potrei anche non portare tutti i titolari per far fare esperienza ai più giovani, classe 2008-2009".

Chiara Tenca