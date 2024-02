Pallanuoto Serie C. La Reggiana surclassa Trento

REGGIANA

21

TRENTO

10

REGGIANA NUOTO: Sirianni, Magnani L.S., Montante, Roldan, Lepore, Ruini, Curti, Magnani C., Bussei, Borsari, Righetti, Algeri, Bazzani. All. Franceschetti.

RARI NANTES TRENTO: Guadagni, Bridi, Frate, Josimov, Bianco, Furlani, Viola, Margonari, Madejski, Cristofaletti, Mittempergher, Fedrizzi. All. Scannicchio.

Reti: Bussei (6), Montante (5), Righetti (3), Curti (2), Roldan (2), Ruini, Borsari, Algeri (R); Frate (6), Mittempergher (2), Furlani, Margonari (T).

Parziali: 3-3, 9-6, 13-8.

La Reggiana (9) fa tris, mantenendosi al comando del campionato, aggiudicandosi in maniera netta lo scontro al vertice con Trento (6). In via Melato gli uomini di Franceschetti faticano in avvio, partendo molto contratti, e soffrono l’avvio a viso aperto degli ospiti, prima di rimettere in piedi la partita, allungando con decisione dal terzo tempo in avanti, segno di una condizione fisica che sta migliorando: "Bene la fase offensiva, ma qualche disattenzione difensiva potevamo evitarla", spiega il tecnico reggiano.