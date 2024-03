Pallanuoto serie c. Lodi-Reggiana: sfida tra attacchi atomici

Scontro al vertice per la Reggiana (24), attesa alle 20,30 dall’ultima gara dell’andata. Dopo aver vinto tutte le 8 partite disputate, i granata fanno visita allo Sporting Lodi (20), che col pari di 7 giorni fa a Trento è scivolato a -4 dalla vetta: nella vasca lombarda si affrontano due formazioni da oltre 100 reti all’attivo (gli uomini di Franceschetti ne hanno segnate 113, gli avversari di giornata sono fermi a 102), per cui è lecito attendersi una gara vibrante e ricca di emozioni; chi ha la necessità di fare risultato è la formazione di casa, che ha una lunghezza di vantaggio sul terzo posto e non può permettersi passi falsi nella corsa ai playoff, ma troverà di fronte una Reggiana che finora non ha sbagliato un colpo e che, con un successo, metterebbe una seria ipoteca sulla prima piazza.