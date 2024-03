PALLANUOTO SERIE C. Marina Militare al giro di boa alla ’Mori’

Giro di boa per la Marina Militare nel girone toscano di serie C: il team di coach Carlo Foti si prepara alla sfida della prima di ritorno, in programma oggi alle 16.30 alla piscina Mori contro il Gryphus Perugia, già battuto 7-6 all’esordio in campionato. Dopo la sconfitta beffa di sabato contro l’Azzurra Prato, i ragazzi con le stellette puntano ad iniziare con il piede giusto la seconda fase della stagione regolare. "Abbiamo concluso il girone di andata con quattro vittorie e altrettante sconfitte – commenta il tecnico – spero di fare meglio. Siamo i favoriti in questa gara e dobbiamo mantenere il pronostico; poi ci sarà l’incontro col Pontassieve fuori e tre in casa con le fiorentine. In questa prima fase abbiamo buttato via 6 punti, ma stiamo lavorando bene. Purtroppo, non riusciamo ad esser al completo: dovremo far a meno di Biancardi per squalifica e di Alessio Conselmo, ancora fermo per un intervento al ginocchio. Non è una scusante, faremo di tutto per consolidare la nostra posizione".

Chiara Tenca