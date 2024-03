PALLANUOTO SERIE c. Marina Militare con l’amaro in bocca: un calo nel finale costa il ko contro Prato

Marina Militare

Azzurra Prato

MARINA MILITARE: Belluomini, Gatto, Franzoni 1 D’Imporzano, Pardini 1, Conselmo M. Bertucci 2, Barcellone, Pelliccia, Biancardi 4, Sartori N. 1, Sartori D. 2, Lazzeri. All. Foti

Parziali: 2-2, 4-6, 2-0, 3-4.

LA SPEZIA – Amaro in bocca per la Marina Militare, che cede di misura (10-11) all’Azzurra N. Prato nell’ultima di andata e viene agganciata dai toscani in quarta posizione in classifica. Formazione rimaneggiata per coach Carlo Foti, che ha dovuto fare a meno di Alessio Conselmo, fermo per un intervento, e Di Caro, squalificato per una giornata. È il tecnico a raccontare le fasi salienti del match. "Avevamo affrontato bene la partita fino a due minuti dalla fine, quando eravamo avanti di due gol, poi abbiamo subito un calo mentale, non siamo stati in grado di gestire il possesso palla loro hanno segnato la rete decisiva proprio a un secondo dalla fine. Ci dispiace, ce la sentivamo, l’incontro era stato in bilico alla fine, però fra qualche decisione arbitrale dubbia e un calo nostro è andata così. Abbiamo finito il girone di andata con quattro vittorie e altrettante sconfitte, spero di farne tesoro e continuare con la crescita. A fine campionato valuteremo tante cose".

Prossima gara a caccia del riscatto, sabato 23 marzo contro il Gryphus Perugia, prima di ritorno, in programma alle 16.30

Gli altri incontri del girone toscano di serie B maschile: Sg Andrea Doria-Certaldo Nuoto 9-9, Pol. Olimpia C.V. Elsa – Firenze Pallanuoto 10-17, Torre Np Pontassieve-Gryphus Perugia 6-8. Riposa: Dream Sport.

Classifica: Dream Sport 24, Firenze Pn 21, Certaldo Nuoto 16, Sg Andrea Doria 13, Azzurra N. Prato e Marina Militare 12, Gryphus Perugia 6, Torre Np Pontassieve 3, Pol. Olimpia Colle Val d’Elsa 0.

Chiara Tenca