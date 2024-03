PALLANUOTO SERIE C. Marina Militare ospita il Prato alla ’Mori’

Dopo esser tornata alla vittoria battendo l’Andrea Doria, la Marina Militare si prepara per una nuova sfida con l’obiettivo di migliorare la propria posizione, ora di centro classifica. I ragazzi con le stellette, quarti a pari merito con l’avversario dell’ultimo turno a 12 lunghezze, ospiteranno oggi alla piscina ’Mori’ della Spezia l’Azzurra Nuoto Prato, sesta a quota 9, che incontreranno alle 16.30. "Dopo l’amichevole contro il Livorno Aquatics di mercoledì – fa sapere coach Carlo Foti nel pre gara – che per noi è stato un ottimo allenamento, ci troveremo davanti un’altra buona squadra fatta di buone individualità. Noi, come sempre, ci prepariamo per dare il massimo: giochiamo come collettivo e siamo pronti, con la volontà di puntare su quello. Dopo la rifinitura di ieri, saremo pronti ad affrontare un’altra battaglia".

Chiara Tenca