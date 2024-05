PALLANUOTO SERIE C. Marina Militare saluta il pubblico di casa

Ultima gara casalinga per la Marina Militare, che dopo la settimana di stop torna alla ’Mori’ per affrontare un’altra quotata formazione gigliata del girone toscano di serie C: il Firenze Pallanuoto. Contro la seconda in classifica, il team di coach Carlo Foti - quinto a 18 lunghezze - si prepara scaldando i motori. "Saremo in dirittura di arrivo – commenta il tecnico con le stellette - mancheranno tre partite e saranno tutte in esterna. Siamo pronti, come sempre. Incontreremo la seconda in classifica che ha fame di punti per i playoff: li troveremo agguerriti, ma anche noi lo saremo, perché vogliamo portare a casa il risultato". Partita anticipata alle sedici, nel campo amico della ’Mori’, per lasciare spazio alla sfida della serie B del Lerici nell’inconsueto orario delle 17.30. All’andata, ad avere la meglio fu il Firenze Pallanuoto, che vinse per 13 reti a 10.

C.T.