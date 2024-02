Pallanuoto Serie C. Marina obiettivo vittoria

Sesta di andata per la Marina Militare di coach Carlo Foti, che torna davanti al pubblico amico della piscina ’Mori’ di Spezia, dove oggi alle 16.30 ospiterà il Certaldo Nuoto, formazione di metà classifica a quota 6 punti, tre sotto i ragazzi con le stellette. Gli atleti di casa sono chiamati a spezzare la mini-striscia negativa di due sconfitte rimediate contro le big di C maschile Dream Sport e Firenze Pallanuoto, che negli ultimi due turni hanno battuto gli spezzini. "Siamo alla sesta di campionato, dopo ben 4 trasferte e una partita in casa; finalmente torniamo alla ’Mori’, dove incontreremo una formazione buona, anche se non ai livelli delle prime due della classifica, ma che comunque si avvicina a loro. I ragazzi sono pronti, anche dopo il test positivo in allenamento di mercoledì contro il Livorno Aquatics di serie B: sono ottimista. Abbiamo lavorato non solo sull’aspetto tattico, ma anche mentale: siamo una formazione under 18, che affronta squadre con molta più esperienza" commenta coach Foti. Il tecnico dovrà fare a meno di Filippo Barcellone, squalificato. In serie B maschile, invece, turno di riposo al termine del girone di andata per il Lerici Sport vicecampione d’inverno del girone 2 (insieme al Gs Aragno), che tornerà in vasca sabato 2 marzo alla ’Mori’ contro il Perugia.

C.T.