Pallanuoto Serie C. Marina, vittoria netta

Torna alla vittoria e scaccia la sconfitta rimediata nell’ultima giornata la Marina Militare. Ritrovato anche l’ultimo assente di lungo periodo Alessio Conselmo (fuori a lungo per un intervento) regola il Pontassieve per 16-9, dopo aver ipotecato già nel primo quarto il match, imponendo agli avversari un gap di 4 reti. I padroni di casa tengono anche nella seconda frazione (3-3), per incrementare nell’ultima il vantaggio, portandolo a 7 gol. "Stando al completo ho rivisto la mia squadra – commenta coach Carlo Foti – abbiamo iniziato subito bene col primo parziale di 5-1 e messo la partita come l’avevamo programmata; anche se non si deve ragionare con le ipotesi, credo che se avessimo avuto a disposizione tutta la rosa, sabato scorso sarebbe andata diversamente. In settimana si lavora, mercoledì amichevole con il Livorno di serie B, in vista del match di sabato prossimo contro il Dream Sport: un osso duro, che non ha mai perso, ma vogliamo far bene in tutti i modi". Contro il Pontassieve, l’esordio in serie C del giovanissimo secondo portiere Massollo, classe 2008. Questa la formazione schierata dalla Marina Militare: Belluomini, Di Caro 3, D’Imporzano, Conselmo A. 2, Pardini, Conselmo M, Bertucci, Gatto, Pelliccia 1, Biancardi 6, Sartori N. 1, Sartori D. 3, Massollo. Arbitro del match Mauro Cantatore.

Gli altri risultati: Dream Sport-Certaldo Nuoto 19-7, Gryphus Perugia-Firenze Pn 6-10, Azzurra N. Prato-Pol. Olimpia Colle Val d’Elsa 14-8. Riposa: Sg Andrea Doria. Classifica: Dream Sport 33, Firenze Pn 24, Certaldo Nuoto 22, Sg Andrea Doria 19, Marina Militare 18, Azzurra N. Prato 15, Gryphus Perugia 6, Olimpia Colle Val d’Elsa e Torre Pontassieve 3.

Chiara Tenca