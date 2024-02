Pallanuoto Serie C. Quarta vittoria per la Reggiana La Reggiana vince la quarta partita consecutiva in Serie C, battendo la CSS Verona 16-6. La squadra è in testa al campionato con due punti di vantaggio sulle squadre di Lodi e Mestrina. Curti è il protagonista con un pokerissimo. Prossima sfida contro la Canottieri Bissolati a Cremona.