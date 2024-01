Pallanuoto serie c. Reggiana in vasca a Preganziol

Trasferta trevigiana per la Reggiana (3), in vasca alle 19 a Preganziol (0) nella 2ª giornata di Serie C. Archiviata la bella vittoria nel derby con Parma, che ha permesso di iniziare nel migliore dei modi la stagione, gli uomini di Franceschetti (foto) vanno a caccia di risposte in un match che li vede favoriti, ma che deve dar loro risposte importanti: lo scorso anno, in più d’una occasione, i granata faticarono nella gestione di questi match, con cali di rendimento in corso d’opera, mentre ora devono dimostrare la loro maturità, anche perché la lotta per centrare i playoff (riservati alle prime due alla fine della regular season) non permette passi falsi. Per l’alta classifica, spicca la sfida tra Lodi e Mestrina, mentre Parma ospita Cremona.