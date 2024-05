Pallanuoto serie c. Reggiana, sabato verdetto sui playoff: basterà pareggiare

Reggiana (43) ancora in corsa per i playoff. La formazione granata si impone 10-8 in trasferta con la RN Verona (20) e mantiene la seconda piazza del campionato di Serie C alla vigilia dell’ultima giornata: sabato, infatti, affronterà in via Melato lo Sporting Lodi, difendendo le 3 lunghezze di vantaggio sui prossimi rivali, ed in caso di vittoria o di pareggio taglierà il traguardo della post season. Superare gli scaligeri, tuttavia, non è stata una passeggiata: dopo un buon avvio, gli uomini di Franceschetti vengono raggiunti sul 3 pari nel corso del secondo periodo e, da quel momento, comincia una battaglia molto equilibrata che si risolve solo nel finale, quando Curti mette a segno il poker personale che chiude i conti; le altre, invece, portano la firma di capitan Roldan (3), Magnani, Borsari e Righetti. "E’ stato un ottimo test in vista della sfida che vale la stagione", spiega il tecnico Franceschetti.