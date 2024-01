PALLANUOTO SERIE C. Secondo hurrà di fila per la Reggiana

Secondo successo consecutivo per la Reggiana (6), che rimane a punteggio pieno al vertice del campionato grazie alla vittoria nelle vasche trevigiane di Preganziol (0). I granata si portano a +5 nel secondo parziale, trascinati da Righetti e Bussei, rispettivamente 5 e 4 reti, i padroni di casa trovano la forza per riportarsi a -2 sia nel terzo che nel quarto parziale, senza tuttavia riuscire a completare la rimonta. Le altre marcature da parte degli ospiti sono di Ruini (2), Curti (2), Montante e Algeri; nel prossimo turno si torna in via Melato per la sfida ad alta quota con Trento.