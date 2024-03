Pallanuoto Serie C. Settebello Reggiana. L’attacco è atomico: annichilita Formigine

Sette su sette. La Reggiana (21) si impone 13-5 nel derby con l’Ondablu Formigine (3) e rimane salda al vertice del campionato di Serie C, dimostrando ancora una volta di avere una fase offensiva invidiabile (98 le reti già all’attivo): sopra 3-0 già nel primo parziale, gli uomini di Franceschetti vanno all’intervallo sopra di 2 lunghezze, per poi allungare nella ripresa, trascinati dal tris di Saverio Magnani, dalle doppiette di Roldan, Ruini e Claudio Magnani, oltre alle singole di Montante, Curti, Bussei e Righetti. "Nonostante il penultimo posto, Formigine non ha mai mollato. Noi potevamo chiuderla prima, non siamo stati fluidi nel gioco come al solito" spiega proprio Claudio Magnani. Ora, col +2 in graduatoria sullo Sporting Lodi che sfiderà i granata tra due settimane, focus sulla sfida casalinga del prossimo fine settimana contro la Rari Nantese Verona.