Pallanuoto. Siena U14, grande prestazione a Pontassieve. Cascina battuto 13-9

Grande prestazione per la squadra Under 14 della Pallanuoto Siena Uisp, che domenica scorsa, nel concentramento di Pontassieve, ha battuto il Gesport Cascina con il punteggio di 13-9 in una partita intensa e combattuta. Si tratta della seconda vittoria consecutiva, dopo il successo contro Torre Blu nella prima giornata di campionato lo scorso 19 gennaio. L’incontro è stato equilibrato nei primi due tempi, chiusi entrambi sul parziale di 3-3. È nella terza e quarta frazione di gioco che la formazione senese ha fatto la differenza, con un netto 3-1 e 4-2 che hanno sancito il risultato finale. Tra i protagonisti spicca la prestazione di Sabaly, autore di ben 7 reti, seguito da Strano con 3 gol e da Romeo, Damiani e Pianigiani, che hanno contribuito con una rete ciascuno. Decisivo anche il portiere Coccia, che, oltre a parare un rigore, si è distinto in più di un’occasione. "È stata sicuramente una partita combattuta, complice l’ottima prestazione degli avversari e una piscina che non ci ha permesso di esprimere al meglio i nostri concetti di gioco. Nonostante una partenza un po’ a rilento - ha commentato coach Ianniello - i ragazzi sono stati molto bravi a rimanere concentrati ed a chiudere la partita negli ultimi due tempi. Ora abbiamo due settimane per prepararci al meglio alla sfida contro il Mugello, che giocheremo in casa". La squadra Under 14 tornerà in vasca il 9 febbraio, quando affronterà il Mugello nella piscina di Acquacalda a Siena. Un appuntamento che si preannuncia imperdibile per tutti i tifosi e gli appassionati.