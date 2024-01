Pallanuoto. Siena Uisp oggi in acqua a Camaiore e Sesto Fiorentino

Sarà un’altra giornata di esordio, oggi, per le rappresentative giovanili della Pallanuoto Siena Uisp: dopo le squadre Under 16 e Under 14, saranno l’Under 12 e l’Under 19 campione uscente, a scendere in acqua per i primi concentramenti di categoria, che si svolgeranno rispettivamente a Camaiore e a Sesto Fiorentino. Per i primi sarà una competizione improntata al gioco e al divertimento, senza classifiche, a scopo didattico e che si pone l’obbiettivo di suscitare amore per questo sport. I piccoli della Pallanuoto Siena Uisp, alcuni all’esordio, guidati dal tecnico Francesco Sarri, sono suddivisi in Siena Bianco e Siena Nero. Questo il calendario: alle 13,30: Siena Bianco-Argentario, alle 14,30: Siena Bianco-Dream Sport, alle 15,30: Pontassieve A-Siena Nero, alle 16,30: Lucca-Siena Nero. I ragazzi dell’Under 19, a Sesto Fiorentino, alle 15, affronterà i padroni di casa della Sestese. Dopo il grande risultato ottenuto la scorsa stagione – primi a punteggio pieno nel campionato regionale Under 19 e secondi al campionato nazionale giovanile Under 20, in programma a fine giugno a Forlì – gli atleti allenati da Marco Mancini, con la collaborazione di Antonio Burroni, dopo mesi di duri allenamenti, sono pronti e determinati a fare una bella figura anche quest’anno. Quello di oggi sarà un incontro interessante che vedrà affrontarsi due squadre di fascia medio alta, una sfida dal risultato di certo non scontato, anche in virtù del fatto che le formazioni di anno in anno cambiano a ragione dell’avanzamento di età degli atleti. Oltre agli under 19, Siena schiererà anche alcuni under 16 esperti e Belluardo e Giudilli, alla loro prima esperienza nella categoria. La partita potrà essere seguita in streaming sul canale YouTube della Pallanuoto Siena (al seguente link: https://youtube.com/live/TDaWOyoJhnk?feature=share). Per informazioni sulla Pallanuoto Siena è possibile inviare una mail all’indirizzo pallanuotosiena@gmail.com o contattare il numero 339819 0324. Riferimenti social: https://linktr.ee /pallanuotosiena.