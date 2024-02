Pallanuoto. Sorride solo la Coopernuoto che supera Fermo. Male il Penta Modena, Formigine si mangia le mani

Quinta di campionato di luce e buio, per le squadre modenesi di pallanuoto maschile, dove sorride solo la Coopernuoto Carpi, capace di battere in casa il temuto Fermo con un risultato che però non testimonia la differenza di valori in acqua: sono tre punti importanti per il Carpi, che sale addirittura nel gruppetto delle seconde, e può cominciare a pensare ad altro rispetto alla salvezza. Di contro, sempre in casa Coopernuoto, non parte bene il campionato di Promozione della seconda squadra, battuta 12-5 dal Pian del Bruscolo. Delle altre modenesi, male il Penta Modena, che soffre in difesa, in una partita condizionata da un avvio veemente degli avversari: si mangia le mani l’Onda Blu Formigine, che cede di due al Preganziol, con cui dovrà lottare per la salvezza, al termine di una partita giocata punto a punto fin quasi alla fine, quando la ’zona’, e soprattutto la maggior freschezza dei veneti hanno fatto la differenza, complicando così il cammino dei formiginesi. Pallanuoto, Girone 2: CSS Verona - Lodi 7-13; RN Verona – Coop Parma rinviata; Cremona - Reggiana 8-14; Onda Blu Formigine – Preganziol 11-13; Mestrina - RN Trento 12-4.

Classifica: Reggiana punti 15, Lodi e Mestrina 13, RN Verona (*), RN Trento, Cremona e Coop Parma (*) 6, Onda Blu e Preganziol 3, CSS Verona 0.

Girone 3: Jesina - Penta Modena 20-12; Sterlino BO – S.Severino 11-10; Ravenna - Persicetana rinviata; Coopernuoto Carpi - Fermo 5-3; Moie - RN Bologna 10-24.

Classifica: RN Bologna punti 15, Moie, Coopernuoto e Jesina 9, Persicetana (*) 7, Penta Modena 6, Sterlino 3, S.Severino e Ravenna (*) 1. (*) = una partita in meno.

m.c.